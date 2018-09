Speciaal Gouden Kalf voor Monique van de Ven

Bewoners Traaij Driebergen eisen sluiting van coffeeshop Flamingo

19:02 Bewoners aan de Traaij in Driebergen willen dat de burgemeester serieus werk maakt van de sluiting van de coffeeshop Flamingo. Op last van burgemeester Frits Naafs was de coffeeshop in de zomer een aantal weken dicht en bewoners vonden die periode een verademing. ,,Het was alsof de straat was genezen van een chronische ziekte."