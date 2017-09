Speciaalbier van over de hele wereld op nieuw festival Janskerkhof

Sidney Rubens, Marcel Westerveld en Remco de Beus hebben na het Fonteyn Festival opnieuw de handen ineen geslagen. Net als dat wijnfestival is Mother's Finest een samenwerking van de drie horeca-uitbaters op het Janskerkhof. ,,Mother's Finest is het stoere, jonge broertje van Fonteyn”, zegt Westerveld. „Speciaalbieren zijn populair. We zijn niet het eerste craftbeerfestival, maar we verwachten dat er ook voor dit festival veel belangstelling is.”