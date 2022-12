Speciale prijs met jouw naam: Jan Gerlum (1934-2022) kreeg het door zijn bijdrage aan de ziekenhuisfarmacie

Van wieg tot graf Joost (77) was op weg naar werk in Zwitser­land, maar een meisje hield hem in Den Haag

Hij was vanuit New York op doorreis naar een baan in Zwitserland. Een meisje in Kijkduin hield hem echter hier. Zo werd Joost van Vliet een bekende Haagse makelaar. Deze keer in de rubriek Van wieg tot graf het levensverhaal van Joost F. van Vliet (30 maart 1945 – 15 juni 2022).

