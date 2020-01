Speciale slaapzaal voor verzorgers en extra bewakers: dát staat Ouwehands te wachten als er écht een pandababy komt

Ouwehands Dierenpark in Rhenen kan bij de komst van een babypanda ‘totale pandagekte’ verwachten. Dat denken ze bij de Belgische dierentuin Pairi Daiza. Daar kregen ze in 2016 al een pandajong en in augustus vorig jaar zelfs een tweeling. ,,Het is een absolute hit. Het is dan ook één van de schattigste dingen die er op de wereld bestaan.”