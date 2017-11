Spectaculaire beelden van werkwijze 'Audibende' in Opsporing Verzocht

De groep voerde afgelopen zomer drie keer een geslaagde plofkraak uit in Duitsland. Eén keer bleef het bij een poging. Op 23 juni en op 9 juli werd er in het Duitse Rheine een pinautomaat opgeblazen, op 25 juli in Wesel. De poging vond op 4 augustus in Rheine-Mesum plaats. Bij de kraak van 23 juni raakten mogelijk één of meerdere daders gewond. Volgens de politie gaat het bij de plofkraken mogelijk om dezelfde daders.



Ze reden in gestolen Audi’s, voorzien van dito kentekenplaten, en werden gefotografeerd door flitsers in Duitsland. De politie hoopt door het laten zien van die foto’s de daders snel te kunnen pakken.