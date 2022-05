Speeltuinsoap duurt voort: blijft-ie of wordt de gloednieuwe speeltuin (à 23.000 euro) gesloopt?

Utrechtse paus Adrianus was ‘integere, princi­piële man’, donderdag opent tentoon­stel­ling

Museum Catharijneconvent in Utrecht opent donderdag een tentoonstelling over de enige paus die Nederland ooit heeft voortgebracht, Adrianus VI. Dit jaar is het vijfhonderd jaar geleden dat Adriaan Floriszoon tot opvolger van Petrus gekozen werd.

29 mei