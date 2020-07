Spelers FC Utrecht bij afscheid van Seb (11) in stadion FC Utrecht

De 11-jarige Seb Huismann stierf een paar uur nadat zijn allerlaatste wens uit was gekomen. Samen met zijn club FC Utrecht, stichting WensAmbulance Utrecht en het Wilhelmina Kinderziekenhuis was alles op alles gezet om die in vervulling te laten gaan. Dat lukte. Vorige week vrijdagmiddag werd hij met zijn ouders, zusje en opa’s en oma’s met fakkels bij stadion Galgenwaard onthaald. In een skybox werd de doodzieke Seb in videoboodschappen door spelers van FC Utrecht en eigenaar Frans van Seumeren toegesproken.