Speurhonden ingezet bij zoektocht naar in Oostenrijk vermiste Rida (19) uit Zeist

Rida Zoundri is inmiddels anderhalve week vermist in de Oostenrijkse bergen. Hij ging op eigen houtje op vakantie naar het gebied. Het laatste levensteken voor zijn familie was een telefoongesprek tussen Rida en zijn moeder op 30 mei, waarin hij zei dat hij de weg kwijt was en pijn had .

Speurhonden

Kaarten

Voor Zoundri bevestigt deze speurhond wat hij al dacht: zijn neef moet zich ergens in het berggebied tussen het start- en eindpunt van een kabelbaan bevinden. ,,Rida zei eerder tegen zijn moeder dat hij die kabelbaan veel te duur vond”, zegt Zoundri. ,,Ik vermoed dat hij te voet is gegaan. De afgelopen dagen zijn we constant aan het zoeken in dit gebied. Met gevaar voor eigen leven, want het is een gevaarlijk gebied. Met landkaarten proberen we bij te houden welke stukken we al hebben gehad. Maar het is moeilijk, want we zijn ook maar amateurs. Maar ja, de politie doet niets.”