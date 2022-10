Spinnen, pissebedden en kevers: Utrecht is de eerste Bodemdierenstad van het Jaar

Protest­boom Amelis­weerd wint met grote overmacht Boom van het Jaar-verkiezing: gaat kap nu niet door?

Utrecht gaat Europa in! Niet met voetbal, maar met de Boom van het Jaar. Met grote afstand tot de nummer twee en met het overweldigende aantal van 36.693 stemmen (een recordaantal) is de 200 jaar oude en met kap bedreigde eik in Amelisweerd uitverkoren om ons land volgend jaar te vertegenwoordigen bij de Europese verkiezing Boom van het Jaar.

7:05