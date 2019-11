Spinvis: ‘Al die clichés over Nieuwegein, eigenlijk was het allemaal onzin’



interviewWat voor wezen is de Nieuwegeiner? Wat voor DNA draagt hij in zijn genen? Zanger, musicus en tekstdichter Spinvis, die in 2002 doorbrak in Nieuwegein, wil de geest van zijn ‘slaapstad’ uit de fles jagen. Dat doet hij vandaag tijdens een eenmalige voorstelling in theater De Kom. ,,Nieuwegein, dat is Néderland.″