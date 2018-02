Spoeddebat bij provincie over ontslag kritische projectleiders Uithoflijn

Nadat de Utrechtse gemeenteraad opnieuw een spoeddebat wil over de Uithoflijn, willen nu ook de ChristenUnie en de PVV in de provinciale staten een spoeddebat over het optreden van een directeur in het dossier. NRC publiceerde zaterdag dat de directeur, een projectleider en diens rechterhand eind 2016 ontsloeg nadat ze aannemer BAM achter de vodden zaten bij de bouw van de tramlijn.

Volgens de krant heeft de directeur voorheen gewerkt bij de aannemer en bezit hij aandelen in het bedrijf. Een melding door de ontslagen tweede man over niet- integer optreden van de provincie-directeur, werd na onderzoek door de huisadvocaat van de provincie als ongegrond bestempeld.

Drama

Het is de volgende episode in het drama rond de Uithoflijn dat zich sinds eind december ontvouwt. Eerste werd duidelijk dat de provincie met spoed 30 miljoen extra nodig had om het project voort te laten gaan. Een paar weken later bleek dat uiteindelijk 84 miljoen nodig is om de tram af te bouwen en dat die niet komende zomer, maar pas eind 2019 zal rijden. De gemeente Utrecht openbaar ondertussen een kritisch rapport over de rol van de provincie bij de Uithoflijn dat die laatste graag geheim wilde houden.



Vervolgens waren de gemeenten in de regio Utrecht ontstemd dat de provincie de tekorten deels wilde betalen uit een potje voor andere vervoersvoorzieningen in de regio. Gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof was toen al opgestapt. Provinciale staten stemden wel in met het extra geld, maar droegen haar opvolger op opnieuw met de gemeente Utrecht te onderhandelen over de verdeling van de extra kosten. Nu rijst twijfel over de verhouding tussen de provincie als opdrachtgever en aannemer BAM.

René Dercksen (PVV) en mede-aanvrager van het spoeddebat: ,,Ik verbaas me nergens meer over. dat iemand die gewerkt heeft bij BAM en daar aandelen in heeft moet oordelen over het werk van de aannemer en er dan ook nog mensen uit knikkert die kritisch zijn. Het is slecht gesteld met de integriteit. Er is geen enkele regie meer in het provinciehuis''.

Het is nog niet duidelijk wanneer het spoeddebat plaatsvindt.