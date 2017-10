Spoeddebat over dubieuze taalschool voor vluchtelingen in Utrecht

PvdA-raadslid Bouchra Dibi heeft het idee dat het college al eerder wist van de problemen, maar dit niet aan de gemeenteraad heeft verteld. ,,Ik heb zelf in juli vragen gesteld over dezelfde taalschool, maar kreeg toen niets te horen over fraude. En toen het AD er in oktober over schreef, bleek dat het college al veel eerder op de hoogte was. Dat is niet netjes.’’