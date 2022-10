Spoor van vernieling en duizenden euro’s schade in Amerongen: wie reed al die verkeersborden aan gort?

Column Blijkbaar is het ook mijn schuld, dat die vlag op z’n kop moet hangen

Is het niet mooi geweest met die ondersteboven opgehangen vlaggen? Na ‘Remkes’ ze allemaal weer recht hangen is wat veel gevraagd, maar we kunnen ze als eerste teken van verzoening voorlopig weer op zolder leggen. ’t Is maar een idee; ik heb geen honderd koeien op stal staan.

8 oktober