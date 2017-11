Spoorboekloos rijden leidt tot meer drukte op Utrecht CS

column harry van den ham DHSC is te wisselvallig en en niet goed genoeg

15:45 Na de fusie tussen DOS, Holland en Stichtse Boys speelde DHSC jarenlang vrij anoniem in de derde klasse van de zaterdagamateurs. Totdat Wesley Sneijder, die nog steeds warme banden onderhoud met de DHSC, de club met een financiële injectie wil ondersteunen. Door de bekendheid van Wesley kwam de Utrechtse club onder een vergrootglas te liggen en was er gelijk een andere dynamiek in de vereniging.