Spoorbrug Utrecht moet wachten op hoog water

TimelapseHet plaatsen van de nieuwe spoorbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal in Utrecht duurt langer dan gepland. De brug moet op de goede hoogte worden gebracht voordat de oversteek over het water gemaakt kan worden. Hiervoor moet het waterpeil in het kanaal worden verhoogd.

Woordvoerder van ProRail, Mercedes Grootscholten legt uit waardoor de vertraging is ontstaan. ,,De voorbereidingen voor de oversteek duren langer dan gepland. Het ponton waar de brug op steunt moet precies op de goede hoogte liggen en dat is nog niet het geval. De waterstand in het Amsterdam-Rijnkanaal moet nu verhoogd worden.’’ De stremming van het kanaal voor de scheepvaart is verlengd tot 20.00 uur.

Het ponton, waar de voorkant van de brug op steunt, moet negen meter boven het water worden gebracht. Zodra dit het geval is, komen de achterste wielen onder de 3000 ton wegende brug in beweging. Het ponton vaart dan op dezelfde snelheid als de brug naar de overkant. Als de brug aan de overkant is aangekomen rijdt hij over een tijdelijk aangelegde hulpbrug aan land. Vervolgens moet de brug nog 20 centimeter opschuiven om op zijn definitieve plek aan te komen. In dit filmpje van ProRail wordt deze fase uitgelegd.

Theo de Lange, woordvoerder van Rijkswaterstaat, legt uit hoe het waterpeil verhoogd kan worden in het Amsterdam-Rijnkanaal. ,,Nadat wij het verzoek kregen van de aannemer om het waterpeil te verhogen is de sluis bij Wijk bij Duurstede open gegaan. Het gaat uiteraard om een enorme bak met water die ongeveer twintig kilometer verderop voor een stijging van zo’n tien centimeter moet zorgen. Dit kan vrij snel gaan. Ik verwacht dat dit enkele uren zal duren.’’

Megatransport

Het megatransport begon vrijdag. Stapvoets wordt de 170 meter lange brug richting zijn definitieve plek geduwd. Judith Nijeboer, projectmanager van ProRail, liet vanmorgen weten dat de brug om 09.00 uur aan de oversteek zou beginnen, maar dit bleek niet haalbaar. Medewerkers van ProRail zijn tot vanmiddag aanwezig om vragen te beantwoorden over de plaatsing van het grote grijze gevaarte.

Ondanks de regen konden Edwin Warnars en Marije Driedonks het vanochtend niet laten om te komen kijken. Ze wonen in de naastgelegen wijk Oog in Al. ,,We zagen de brug al een tijd lang liggen vanuit ons raam en hadden eerder al vanaf de straat gekeken’’, vertelt Edwin. ,,Vanaf hierboven is het wel een stuk beter te zien. Echt indrukwekkend’’, vult Driedonks aan.

Volledig scherm De nieuwe spoorbrug wordt tussen de twee bestaande bruggen geplaatst © Jasper Kleine