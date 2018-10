Spoorproblemen tussen Utrecht en Rotterdam/Den Haag

Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

6:00 Onder leiding van Matthijs van Nieuwkerk staat TivoliVredenburg vanavond in het teken van de geschiedenis. Tijdens History in Concert werken musea door heel Nederland samen met muzikanten en schrijvers. Er is muziek, er worden gesprekken gevoerd en thema’s als slavernij en de beeldenstorm passeren de revue. Artiesten als Zwart Licht, Blaudzun en Ellen ten Damme zijn aanwezig voor het muzikale aspect. Kaarten zijn nog te verkrijgen.