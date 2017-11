Sportcollege in Galgenwaard, het hart van de Utrechtse sport

Vloer van parkeergarage Antonius Nieuwegein veilig verklaard

21:23 De parkeergarage van Q-Park bij het St. Antoniusziekenhuis in Nieuwegein kan veilig gebruikt worden. Dat blijkt na aanvullend onderzoek naar de gebruikte vloerconstructie. Die was hetzelfde als die van de ingestorte parkeergarage in Eindhoven.