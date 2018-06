Sportpenning voor Wesley Sneijder. 'Hij is Utrecht altijd trouw gebleven'

Wesley Sneijder (33) groeide in zijn loopbaan als internationaal topvoetballer uit tot een grote sportheld. Hij vergat daarbij nooit zijn Ondiep en de stad Utrecht, memoreerde burgemeester Van Zanen in zijn toespraak. Van Zanen sprak zijn grote waardering in de richting van Sneijder uit: ,,Utrecht is niets zonder Wesley Sneijder. Hij is altijd zijn stad trouw gebleven en betekende veel voor de Utrechtse sportwereld. Zoals met de stichting Sport Ondiep die de amateurvereniging D.H.S.C. uit Ondiep ondersteunt.”

Tijdens zijn internationale voetbalcarrière heeft Sneijder nooit Utrecht uit het oog verloren. Zo liet hij tijdens zijn periodes in Milaan of Instanbul op zijn kosten regelmatig jeugdteams uit Utrecht op bezoek komen en gaf hen een kijkje in de keuken.

Volledig scherm Totaal verrast én ontroerd neemt Wesley Sneijder de Utrechtse sportpenning in ontvangst, uit handen van burgemeester Jan van Zanen. © Foto Ruud Voest

Sneijder was zaterdagavond in Utrecht voor zijn eigen Benefietgala. Het gala werd kort onderbroken door burgemeester Van Zanen voor de uitreiking. De sportpenning zag Wesley Sneijder niet aankomen: ,,Nee, deze bijzondere Utrechtse prijs had ik nog niet en had het ook niet verwacht. Ik ben er heel blij mee. Ik moet nog even nadenken welke plek het in huis krijgt.”

Sneijder krijgt de onderscheiding van de gemeente Utrecht vanwege de uitstraling en intensiteit van zijn verdiensten voor de sportwereld. De prijs wordt sinds 1985 uitgereikt aan personen of verenigingen die zich in een tak van sport verdienstelijk hebben gemaakt. Sneijder speelt begin september zijn laatste wedstrijd als international.