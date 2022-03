Spreeuwen schijten elke dag het hele schoolplein onder, dus worden de bomen gekapt: ‘Heel slecht idee’

Dankzij 2500 nieuwe bomen en struiken keert de bij hopelijk terug: ‘Unieke insecten­soor­ten sterven nu uit’

In rap tempo gaan honderden jonge bomen en stuiken de aarde in op Landgoed Beukenburg in Groenekan. Boswilgen, hulst, meidoorn, zoete kers, wilde mispel, sleedoorn, hazelaar, Gelderse roos, egelantier en sleedoorn: ze komen allemaal terug. En met de bomen hopelijk ook de bijen en 450 andere insectensoorten.

24 maart