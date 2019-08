Spuitje of tweede kans voor bijtende Nieuwegeinse rottweiler?

Wat begon als een eenvoudig rondje wandelen met de hond in het park, dreigt te eindigen in de dood van de rottweiler. De hond die begin deze maand drie kleine kinderen in een speeltuin in Nieuwegein beet, wordt door de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht op zijn gedrag onderzocht en beoordeeld. De procedure leidt nogal eens tot de dood van een dier, maar wordt door diverse kenners als volstrekt onvoldoende gekwalificeerd.