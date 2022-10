Squashcentrum Centre Court in Wijk gaat dicht

Eerder dit jaar stond dit Oekraïense kinderkoor nog op het podium met de Stones, nu treden ze op in Utrecht

Eerder dit jaar stonden ze nog op het podium met The Rolling Stones. Aan het einde van deze maand geeft een gemengd kinderkoor uit Oekraïne een concert in de Mariakerk in De Meern en daarna nog een keer in Stadsklooster Utrecht aan de Kanaalstraat in Utrecht.

20 oktober