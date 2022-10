St. Antonius krijgt zilveren certificaat voor duurzaamheid: dit heeft het ziekenhuis gedaan

Het St. Antoniusziekenhuis heeft dinsdag een zilveren certificaat voor duurzaamheid in ontvangst mogen nemen. Onder andere door te isoleren, zonnepanelen te plaatsen en duurzaamheidseisen te stellen aan leveranciers, is de zorginstelling druk bezig met energiebesparing- en transitie. Daarmee is het een van de tien Nederlandse ziekenhuizen met zo’n certificaat.

Op de daken van de verschillende locaties van het St. Antonius liggen in totaal bijna 4800 zonnepanelen, de traditionele verlichting is vervangen door LED-lampen, het gebruik van wegwerpverpakkingen is beperkt en rond warmtewaterleidingen is isolatiemateriaal geplaatst.

Daarnaast stelt het ziekenhuis eisen aan toeleveranciers: hun producten moeten zo duurzaam mogelijk zijn. In augustus is het St. Antonius ook gestart met medicijnbezorging door fietskoeriers in Utrecht. Al deze maatregelen hebben ertoe geleid dat het ziekenhuis het zilveren certificaat in ontvangst mag nemen.

Quote Investeren in energiebe­spa­ren­de maatrege­len loont meer dan ooit Huib van Essen, gedeputeerde (energietransitie)

De locaties van St. Antonius in Nieuwegein, Leidsche Rijn, Utrecht, Houten en Woerden kregen allemaal het certificaat uitgereikt. ,,Omdat ziekenhuizen 24 uur per dag zorg leveren, hebben ze automatisch hoge energierekeningen: verlichting en verwarming staan 24 uur per dag aan. Investeren in energiebesparende maatregelen loont meer dan ooit”, zegt gedeputeerde Huib van Essen (energietransitie).

Van achttien naar tien maanden

Dat het loont is ook terug te zien in de gemiddelde terugverdientijd van de verduurzaming. Zo rekende het St. Antonius voor het vervangen van de verlichting op een terugverdientijd van ongeveer achttien maanden. Dat is door de stijgende energieprijs nu nog tien maanden. De kosten voor het isoleren zouden in 23 maanden worden terugverdiend, ook dat is nu ongeveer tien maanden.

Het certificaat wordt uitgereikt door de Milieuthermometer Zorg, dat wil bijdragen aan het verduurzamen van de zorg in Nederland.

