St. Antonius opent eerste hulp voor tandklachten

Het St. Antonius Ziekenhuis Leidsche Rijn opent als eerste in de regio Utrecht per 1 december een spoedeisende hulp voor patiënten met acute gebitsklachten. Het Utrechtse Diakonessenhuis blijft niet lang achter. Daar gaan ze voor het einde van het jaar mee van start.

Gevolg is dat mensen met tandproblemen in de avonden, weekeinden en op feestdagen binnenkort in twee ziekenhuizen terecht kunnen. Het Antonius werkt daarvoor samen met mensen van de Amsterdamse Tandartsspoedpraktijk, terwijl het Diak dat doet met de Mondzorg Poli, ook uit de hoofdstad.

Volgens kaakchirurg Johan van den Bergh, initiatiefnemer voor de spoedpraktijk in het Antonius worstelen steeds meer tandartsen met de invulling van onregelmatige diensten. Ook vinden vooral de vrouwelijke tandartsen het niet fijn om bij nacht en ontij met een patiënt alleen te zijn in de praktijk, zeker als ook nog contant afgerekend moet worden.

Van den Bergh: ,,Huisartsen hebben dat al eerder begrepen en werken al jaren met huisartsenposten in ziekenhuizen. Een ziekenhuis is op dit soort dingen ingericht. Daar is altijd actie.’’ Hij zegt dat tandartsen in de omgeving positief hebben gereageerd op zijn initiatief.

Comfort

De afdeling mondziekten en kaakchirurgie van het St. Antoniusziekenhuis in Leidsche Rijn is van alle mogelijk tandheelkundige apparatuur voorzien. Twee behandelkamers zijn buiten kantoortijden beschikbaar. Bovendien kunnen er bijvoorbeeld ook röntgenfoto's gemaakt worden, wat voor meer comfort zorgt voor de patiënten. ,,Wanneer een verstandskies verwijderd moet worden, kan dat direct ingepland worden, voor de pijnstillers is de apotheek bij de hand.’’

De combinatie met kaakchirurgie is vooral in het weekeinde van meerwaarde omdat zich juist dan behalve slachtoffers van ongevallen ook veel patiënten melden die met de racefiets zijn gevallen, bij het voetbal een elleboogje kregen of bij hockey een bal in het gezicht.

De eerste hulppost voor gebitsproblemen is toegankelijk voor iedereen, niet alleen patiënten uit de directe omgeving van het ziekenhuis. Wel moet er, net als bij de huidige weekenddienst, direct afgerekend worden. Daarna kan de rekening eventueel bij de verzekeraar worden gedeclareerd.

Meerwaarde

Jan Willem Vaartjes, tandarts bij De Kliniek voor Tandheelkunde in Utrecht, is positief over de ontwikkeling. ,,Dit is voor de patiënt absoluut van meerwaarde. Ook voor ons als tandartsen in de regio is het prettig. Het werken in weekenden en op feestdagen is voor het personeel in je praktijk vaak best lastig. Met de komst van deze praktijk hoeft dat niet meer.”