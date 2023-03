Staaltje verbroedering bij FC Utrecht-Go Ahead: ‘Voetbal zonder uitsupporters is de dood in de pot’

Voetbal zonder uitsupporters is niks anders dan de dood in de pot. Om die stelling kracht bij te zetten, vonden supporters van FC Utrecht en Go Ahead Eagles elkaar vlak voor de wedstrijd van zaterdagmiddag in De Galgenwaard bij het uitvak om elkaar eens flink de hand te drukken en stevig op de schouders te slaan.

Het was een actie georganiseerd door de supportersvereniging van FC Utrecht, bedoeld als reactie op het nieuws dat de politie wel zo'n beetje klaar is met uitfans in het betaald voetbal. Als voetbalhooligans in de fout blijven gaan, is wat de politievakbond NPB betreft een verbod op uitsupporters onvermijdelijk.

Vice-voorzitter Siege Postuma van de supportersvereniging FC Utrecht weet heus wel dat de eigen aanhang niet uit louter engeltjes bestaat, maar de goeden in de meerderheid moeten wat hem betreft niet lijden onder de kwaden in de minderheid. ,,En we moeten ook naar onszelf kijken en meer sociale controle op elkaar uitoefenen.’’

Meet & greet

Om te demonstreren dat verbroedering tussen supporters heel wel mogelijk is - ‘we zijn 020 niet’ aldus een Go Ahead-supporter - organiseerde hij de meet & greet die zich een half uurtje voor de aftrap afspeelde bij het uitvak. Het roodwit van Utrecht mengde zich daar vrolijk en ongedwongen met het roodgeel uit Deventer.

Tussen de supporters stonden ook de beide clubdirecteuren Thijs van Es en Jan Willem van Dop. Zij staken vanzelfsprekend ook niet onder stoelen of stadionbankjes dat zij sluiting van het uitvak een buitengewoon slecht idee vinden. Van Es: ,,We zetten alles op alles om het voetbal veilig, gezellig en sportief te laten zijn. Een streep zetten door het uitvak is dan echt de laatste stap die je gewoon nooit wilt zetten.’’

Voor de Utrecht-fans eindigde de wedstrijd overigens in mineur: Go Ahead wist er diep in blessuretijd met de volle wint vandoor te gaan.

