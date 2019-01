Staand koor discrimineert zingende rolstoeler

De vrouw wilde graag bij het koor zingen en woonde twee repetities bij. Het koor wees haar vervolgens af als lid. Het koor zingt namelijk staand, en het geluid van een zittende persoon is anders, redeneert de vereniging. Zittend zingen zou de kwaliteit van het koor aantasten, werd de vrouw in een e-mail medegedeeld. Ook is er volgens het koor soms sprake van choreografie.

De vrouw, die als het gevolg van een fysieke beperking in een rolstoel zit, liet het er niet bij zitten en antwoordde dat ze zittend goed kan zingen. Verder vroeg ze om doeltreffende aanpassingen. Het antwoord luidde dat de dirigente en koorleden tot de conclusie waren gekomen dat de match tussen hen en de vrouw ontbrak.

Verboden

Daarop stapte ze naar het College voor de Rechten van de Mens. Die oordeelde dat het koor verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte heeft gemaakt. Een aanbieder van diensten, zoals een koor, moet wettelijk zorgen voor een doeltreffende aanpassing. Het koor erkent niet goed te hebben gehandeld. Tijdens de zitting bij het College voor de Rechten van de Mens zei het bestuur dat er twijfels waren over het niveauverschil tussen de vrouw en de huidige zangers. Ook was er irritatie over haar houding en ‘gebrek aan punctualiteit’.

Art.1 Midden Nederland, het bureau voor gelijke behandeling in de provincie Utrecht, is blij met het oordeel van het college. Consulent Orkun Demir, die de vrouw bijstond in de procedure: ,,Voor mensen die gebruikmaken van een rolstoel is het van groot belang dat ze ongehinderd en zelfstandig mee kunnen doen in de maatschappij. Ik vind het betreurenswaardig dat het koor niet eens heeft geprobeerd om het voor deze mevrouw mogelijk te maken lid te worden, terwijl overleg en actief handelen een vereiste is.’’