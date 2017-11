Stadsbelang: Utrecht jaagt trouwlustigen de stad uit met duur feestje

Hoe kunnen we als politiek uitleggen dat we festivals voor honderd duizenden euro’s subsidiëren, terwijl we bruidsparen de stad uit jagen

Fractievoorzitter Cees Bos: ,,Trouwen in Utrecht moet een feest zijn. Hoe kunnen we als politiek uitleggen dat we festivals voor honderdduizenden euro’s subsidiëren, terwijl we bruidsparen de stad uit jagen. Utrechters moeten in Utrecht trouwen en niet ergens anders.’’