Stadsbelang verstuurt 11.000 kaarten tegen tippelzone Leidsche Rijn

Ouderwets of niet: Stadsbelang Utrecht heeft deze week per post een ansichtkaart naar 11.000 huishoudens in Leidsche Rijn gestuurd. De oppositiepartij is fel tegen de komst van de tippelzone naar de wijk.

Op de kaart staat een cartoon met de oude stad en Leidsche Rijn, gescheiden door het Amsterdam-Rijnkanaal. Gemeentelijke 'hoofdpijndossiers' worden over het water naar de nieuwe wijk gegooid, is de boodschap: windmolens, alcoholisten, de tippelzone en mogelijke 'drive-in' coffeeshop. Wie tegen de komst van de tippelzone naar De Meern of Lage Weide is, kan op steun rekenen van Stadsbelang, staat achterop.

,,De noodzaak is er nú’’, legt fractievoorzitter Cees Bos uit. ,,Politiek is vaak een ‘brengproduct’. We gebruiken het liefst mediatypes waardoor je direct bij mensen thuis komt. Je moet laten weten wat je vindt voor een maximaal resultaat.’’

Gemeenteraadsverkiezingen

De cartoon was al eerder gemaakt, omdat Bos sterke aanwijzingen had dat Utrecht de tippelzone naar Leidsche Rijn wilde verplaatsen. De exacte kosten van de kaartactie heeft hij niet paraat. ,,We hadden al een deal gemaakt met een verspreider vanwege de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen.’’

Stadsbelang heeft veel kiezers in De Meern, Vleuten en Leidsche Rijn. Fractievoorzitter Cees Bos zegt niet te weten of hij veel extra stemmen zal krijgen door het omstreden plan voor de tippelzone. Hij zegt wel te ervaren dat ‘de standpunten van Stadsbelang vaak dicht bij de mening van Utrechters staan’.

Nipt genoeg steun

Het plan van D66-wethouder Victor Everhardt lijkt af te stevenen op een uiterst wankele meerderheid. D66 en GroenLinks, die voorstander zijn van verhuizing van de tippelzone, hebben samen 22 van de 45 zetels in de gemeenteraad. Met de steun van eenmansfractie Student&Starter, die overwegend positief is, vormt zich nipt genoeg steun.