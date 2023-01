Stadsschouwburg Utrecht start pilot om basisschoolleerlingen meer te leren over theater

De project is een samenwerkingsproject van de Stadsschouwburg, de Brede School Overvecht en Zimihc. Het doel van de organisaties is om kunst en cultuur toegankelijk te maken voor iedereen in de stad, amateurkunst te bevorderen en talentontwikkeling mogelijk maken.

In tien lessen krijgen de leerlingen een introductie van het vak drama. Daarnaast gaan ze aan de slag met andere bijkomstigheden die het theater compleet maken, zoals de rol van de theaterprogrammeur, de impact van theatertechniek, marketing en communicatie, kaartverkoop en horeca. Medewerkers van de Stadschouwburg komen daarover in de klas vertellen.

Rondleiding

De laatste les vindt plaats in de Stadsschouwburg, waar leerlingen een rondleiding krijgen. Ze sluiten het project af met een optreden op het podium. Het project gaat in het voorjaar van start op de scholen OBO Klopvaart, Johannesschool en de Schakel in Overvecht. In de volgende jaren zijn andere basisscholen in Overvecht aan de beurt.