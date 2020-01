Stadsschouwburg weigert foto van naakte vrouw voor expositie, maar naaktschilderij mag wél

HOE IS HET NU MET Patrick Kilian (47) begint het jaar goed: ‘Ik kan aan mijn leven beginnen’

15:08 In de rubriek Hoe is het nu met? zoeken we mensen op die een of meerdere jaren geleden in het nieuws waren. Hoe gaat het nu met ze? Vandaag: Patrick Kilian (47), die drie jaar geleden zijn huis in Sterrenwijk kwijtraakte nadat zijn vader overleed.