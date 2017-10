Staffhorst keert terug in Utrecht met platen én wijn

Een bekende naam keert terug in het Utrechtse straatbeeld: Muziek Staffhorst komt met een nieuwe winkel aan het Willem van Noortplein. Staffhorst komt samen met slijterij Q-Vignes in één pand. ,,De uitdaging is het toevoegen van een stukje genot aan de wereld'', zegt eigenaar Martin Staffhorst.

Precies tachtig jaar geleden opende de grootvader van Martin Staffhorst de eerste Staffhorst winkel. In 2013 sloot de laatste vestiging van Muziek Staffhorst aan het Paardenveld. De winkel was failliet verklaard. ,,Er zit geen emotie meer in de handel, en als winkel heb je geen toegevoegde waarde. Mensen laten zich in een winkel voorlichten en struinen vervolgens thuis het internet af om het ergens voor een euro minder te kopen”, zei Wim Vocking na het faillissement. Vocking was vijftig jaar betrokken bij de winkel.

Emotie

Martin Staffhorst kiest bij de nieuwe winkel heel bewust voor het verkopen van alleen platen. ,,Vinyl is emotie. Het kopen van vinyl is daarom een emotionele beleving. ,,De uitdaging is het toevoegen van een stukje genot aan de wereld", vertelt Martin Staffhorst. De medewerkers zijn allemaal mensen met passie voor muziek en zijn hard aan het werk om de bezoekers een fijne beleving te geven."



Met de winkel wil Staffhorst inspelen op de wensen van iedereen, jong en oud. ,,Vinyl trekt drie verschillende leeftijdscategorieën: 50-plussers -de mensen die nog van Michael Bublé houden-, dertigers -mijn kinderen houden weer van hele andere muziek dan ik-, en jongeren. Ik ben zelf 62 en ik weet niks van de muziek die de jeugd luistert. Daarom wordt het assortiment van de winkel samengesteld door studenten van het conservatorium Utrecht."

Drankje

In de winkel liggen straks ongeveer tweeduizend platen, waarvan 1.500 nieuw en 500 tweedehands. De ene kant van de winkel komt vol te staan met vinyl, maar de andere kant van de winkel wordt gevuld met drank. Slijterij Q-Vignes komt ook in het pand. Er wordt geen alcohol geschonken in de winkel, maar de mensen die door de platen neuzen kunnen daar wel een kopje koffie bij drinken van een Utrechtse ondernemer.