Staken? Niet op de School met de Bijbel

De School met de Bijbel is de enige school in de gemeente Wijk bij Duurstede waar op de actiedag de leerkrachten niet staken en de kinderen dus gewoon les krijgen. ,,Het is heel terecht dat er aandacht is voor beter onderwijs want de werkdruk is enorm'', zegt Joke Knap, een van de leerkrachten op de School met de Bijbel.



,,Maar het gezag is gegeven aan de leiders van dit land. Dat accepteren wij en wij luisteren naar hen. Wij vinden dat de kinderen naar school moeten kunnen. Dat is beter dan ze naar huis sturen. Dus staan die dag de leerkrachten bij ons wel voor de klas.''