Staking? Dan maar lekker op hockeykamp!

Vervelend voor ouders van jonge kinderen, die landelijke stakingsdag in het basisonderwijs van donderdag? Ex-tophockeyer Floris de Ridder rook zijn kans. En organiseert nu als alternatieve opvang bij Houten en SCHC in Bilthoven hockeykampen.

Een kennis wees hem op de dreiging van een staking in het basisonderwijs, voor betere werkomstandigheden en meer salaris voor het personeel. ,,Dat was maanden geleden’’, zegt Floris de Ridder. ,,Ik dacht eerst nog dat het niet zo’n vaart zou lopen. Maar toen werd het toch allemaal concreet.’’

De Ridder springt in het gat in de markt, nu de juffen en meesters donderdag definitief de poorten van de scholen ook in de Utrechtse regio gesloten houden. ,,Dit is natuurlijk hartstikke leuk voor de kinderen. Maar heel veel ouders hebben anders ook wel een probleem.’’ Niet iedereen heeft een opa of oma die even kan komen opdraven.’’

Trainingskamp

Inmiddels verwacht De Ridder , die bedrijfsmatig al kampen in vakanties organiseert, bij SCHC tachtig kinderen, bij Houten vijftig tot zestig. Kinderen kunnen zich nog steeds aanmelden en hoeven niet van de bewuste clubs lid te zijn. ,,Je hoeft ook niet per se te hockeyen. Maar het is wel zo dat we een echt hockeyprogramma met gekwalificeerde trainers aanbieden. Dus ik denk dat we vooral hockeyjeugd trekken.’’

Het ritme van een normale schooldag wordt gevolgd met een programma van negen tot drie uur. Kosten: 55 euro per persoon. Een groot deel van de opbrengst gaat naar de clubs. Bij SCHC wordt De Ridder bovendien bijgestaan door spelers van het eerste mannenteam, dat uitkomt op het hoogste niveau van de hoofdklasse. ,,Zij stoppen het geld in de pot voor een trainingskamp van deze winter.’’