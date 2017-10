Staking op school? Dan maar lekker op hockeykamp!

Een kennis wees hem op de dreiging van een staking in het basisonderwijs, voor betere werkomstandigheden en meer salaris voor het personeel. ,,Dat was maanden geleden’’, zegt Floris de Ridder. ,,Ik dacht eerst nog dat het niet zo’n vaart zou lopen. Maar toen werd het toch allemaal concreet.’’



De Ridder springt in het gat in de markt, nu de juffen en meesters donderdag de poorten van de scholen ook in de Utrechtse regio gesloten houden. ,,Dit is natuurlijk hartstikke leuk voor de kinderen. Maar heel veel ouders hebben anders wel een probleem. Niet iedereen heeft een opa of oma die even kan komen opdraven.’’