Staking vuilnismannen leidt tot ‘verrommeling en vervuiling’ in Utrecht

Mary (63) en Hennie (66) leerden elkaar kennen in de dierenwin­kel: na ruim een week woonden ze samen

Mary (63) en Hennie (66) eten in een rustig hoekje een Hema-worst. Hennie: ,,Na de boodschappen halen we iets lekkers: een kippie, hamburgertje of een rookworst.’’

25 januari