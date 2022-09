Stamceldonoren werven op Utrecht Science Park: ‘Dit is vaak de laatste kans op redding’

Het Utrechtse Science Park staat donderdag 15 september voor de vijfde keer in het teken van de werving van stamceldonoren. Onder meer Utrechtse studenten staan klaar om belangstellenden te informeren over stamceldonatie en om ze te registreren als donor. Bert Elbertse van Stichting Matchis is een van de initiatiefnemers achter dit geheel.

Waarom is het zo belangrijk om stamceldonoren te werven?

,,Voor stamceldonatie moet de weefseltypering, een stukje dna, exact overeenkomen. Dus hoe groter die vijver van donoren, hoe meer je kans hebt op een match. Je kunt daarom stellen dat je altijd kan blijven werven. En voor een patiënt is een geschikte donor vaak de laatste kans op redding.”

Hoeveel stamceldonoren zijn er op dit moment in Nederland?

,,We hebben op dit moment bijna 390.000 stamceldonoren in Nederland en wereldwijd zelfs 39 miljoen, maar dat is dus niet genoeg. Hoe ongelooflijk het ook klinkt.”

Kun je altijd je stamcellen doneren?

,,Nee, er zitten wel verschillende restricties aan. Als je je inschrijft via onze website krijg je vragen over je gewicht, je leeftijd, over je ziektegeschiedenis en of je medicijnen slikt. Zeker voor degene die doneert is het belangrijk dat je gezond van lijf en lede bent.”

Want wat gebeurt er als je doneert? Raak je zelf dan niet iets kwijt?

,,Stamcellen worden weer gewoon aangemaakt, net zoals bloed. We adviseren wel om een paar dagen even rustig aan te doen na je donatie, maar je raakt dus zelf niets blijvends kwijt.”

Op hoeveel meer donoren hopen jullie?

,,Een paar honderd nieuwe donoren zou geweldig zijn, maar deze acties zijn er ook vooral op gericht om jongeren te informeren. We hebben daarom verschillende stands en werken samen met Utrechtse studentenverenigingen zoals Orca, Triton en Histos.”

Vindt het alleen in Utrecht plaats?

,,Eerst wel. We zijn samen met de initiatiefnemer, het bedrijf GenDx, op Utrecht Science Park begonnen en het begint steeds groter te worden. Zo is er dit jaar ook een stand in Leiden en de komende jaren zal de actie naar meer universiteiten uitbreiden.”

