Start proces: dit moet je weten over moord op broer kroongetuige

Shurandy S. moet zich morgen in de Amsterdamse rechtbank verantwoorden voor de moord op Reduan B. Hij heeft toegegeven dat hij in maart 2018 het kantoor van B. binnenstapte en hem doodschoot . Wat hij naar eigen zeggen niet wist, is dat het slachtoffer de broer van een kroongetuige was. Acht vragen over deze ongekende misdaad.

Wie was Reduan B.?

Reduan was een hardwerkende man die opgroeide in Utrecht en in Amsterdam-Noord een goedlopend marketingbedrijf bestierde. Hij was de trotse directeur met een bloeiend sociaal leven. Zijn voetbalvrienden van de Utrechtse club Domstad Majella noemden hem gekscherend ‘Willem, onze knuffelmarokkaan’.

Had Reduan contacten in het criminele milieu?

Nee, hij was een volstrekt onschuldige man. Dat valt niet te zeggen over zijn broer Nabil (31). Hij was het zwarte schaap van een verder keurige familie. Nabil was betrokken bij de criminele organisatie van Ridouan Taghi en wordt vervolgd voor de liquidatie van Hakim Chengachi (een vergissing) en de poging Khalid H. (het daadwerkelijke doelwit) te doden. In maart werd Nabil B. door het OM gepresenteerd als kroongetuige die belastende verklaringen heeft afgelegd over Taghi en zijn organisatie.

Is de moord op Reduan een directe vergelding?

Daar lijkt het wel op. De moord op Reduan kwam zes dagen nadat het OM Nabil presenteerde als kroongetuige. Bovendien heeft het OM onderschepte berichten die worden toegeschreven aan Taghi in handen. Daarin schrijft Taghi: ‘Ik ga iedereen van hem laten slapen als hij mijn naam heeft genoemd’. Ook het OM gaat ervan uit dat de moordopdracht van Taghi afkomstig is.

Is het eerder voorgekomen dat familieleden van een kroongetuige zijn vermoord?

Nee. De moord op Reduan was een nieuw en triest dieptepunt in een steeds harder wordend crimineel milieu. Premier Rutte noemde de moord ‘verschrikkelijk en bovenal: onacceptabel’. Minister Grapperhaus van Justitie noemde de moord ‘schandalig’.

Werd Reduan als broer van de kroongetuige geen bescherming geboden?

Het OM zegt stellig, en bij herhaling, dat Reduan beveiliging weigerde. Maar een publicatie van Het Parool woensdag werpt daar nieuw licht op. De krant heeft inzage gehad in een document van het OM waaruit bleek dat Reduan wel degelijk beveiliging wilde en dat hij als ondernemer niet wist hoe hij zich moest beschermen. Volgens de krant was de familie van Nabil, Reduan incluis, fel tegenstander van de kroongetuigendeal omdat deze deal de hele familie in gevaar zou brengen. Nabil heeft na de moord herhaaldelijk gedreigd te stoppen als kroongetuige als zijn familie niet beter beveiligd zou worden.

Had het OM niet meer moeten doen om Reduan te beschermen?

Een woordvoerder van het OM zegt dat Reduan bescherming weigerde en dat ‘zonder medewerking adequate beveiliging vrijwel onmogelijk is’. De advocaat van kroongetuige Nabil noemde die opmerkingen eerder al voorbarig. Op een eerdere zitting zei hij dat de moord niet uit de lucht kwam vallen. ,,De dreiging was expliciet aangekondigd. Toch is zijn broer op brutale en onbegrijpelijke wijze vermoord. Er zijn geen woorden voor de pijn, het gemis en de woede bij onze cliënt.”

Hoe reageerde het OM na de moord?

In de uren na de moord op Reduan was er grote paniek bij het OM en bij de politie. Een misdaadjournalist die over de situatie een gesprek had met een bron, werd door politieagenten afgeluisterd en de andere broers en zussen van Nabil werden in allerijl geëvacueerd. Zij zitten nu zwaarbeveiligd in een beschermingsprogramma.

Wat gaat er tijdens het proces tegen Shurandy S. gebeuren?