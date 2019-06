‘Start van Ronde van Spanje wordt in Utrecht net zo’n feest als de Tour’

Utrechtse wil grootste veganisti­sche supermarkt van Nederland openen

21:02 Veganisten opgelet: er zijn plannen om in Utrecht de grootste vegan supermarkt van Nederland te openen. De eigenaresse van de in Utrecht gevestigde vegan webshop Vmarkt wil uitbreiden naar een fysieke winkel. Wáár in Utrecht is nog de vraag, ,,maar het moet de grootste van Nederland worden’’, aldus Natascha de Rooij.