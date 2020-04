Start Vuelta in 2022 in Utrecht: dolgraag, zegt burgemeester, maar of het ook lukt?

Utrecht wil dolgraag de start van de Vuelta in 2022 in de stad laten plaatsvinden. Maar, zegt burgemeester Jan van Zanen erbij: ,,We moeten wel kijken of het haalbaar is. Qua logistiek en qua financiën.’’