Statenjacht hoog en droog op helling van de Museumwerf Vreeswijk

Het Statenjacht De Utrecht ligt sinds maandag hoog en droog op de helling van de Museumwerf Vreeswijk in Nieuwegein. Het onderschip van het eikenhouten jacht wordt geconserveerd. De verwachting is dat de klus drie weken duurt.

‘Conserveren’ betekent vuil, algen en losse bladders verf verwijderen, zegt Ciska de Ruiter, organisatiemedewerker van de Museumwerf. ,,Verder worden de naden tussen de planken nagelopen en moet een stuk van een plank vervangen worden.’’ Een schilderbeurt zorgt er vervolgens voor dat het jacht er voorlopig weer tegen kan.

Om het Statenjacht goed op de helling te kunnen krijgen, zijn de boegspriet en de mast tijdelijk verwijderd. De boegspriet, omdat die veel ruimte inneemt. En de mast, omdat die door z’n gewicht het slepen zou bemoeilijken. ,,Bovendien wordt de mast gecontroleerd en dat kun je beter doen als die niet op het schip staat.’’

Veilinghaven

Als de klus geklaard is gaat De Utrecht naar zijn winterligplaats in de Veilinghaven in Utrecht.

Het Statenjacht, waarvan de bouw in 2003 klaar was, was in het verleden een regelmatige bezoeker van de historische werf in Vreeswijk. Het onderhoud is enkele jaren uitgevoerd op een andere werf, maar het jacht is nu weer teruggekeerd naar Vreeswijk.

Het schip, een replica van een jacht uit 1746 waarmee indertijd notabelen rondvoeren, wordt in de zomer verhuurd voor zakelijke evenementen als bedrijfsuitjes en vergaderingen, maar ook voor bruiloften, familiedagen en verjaardagen. Verder kunnen mensen inschepen voor vaartochten over de Vecht of het IJsselmeer.

Zaterdag is op de Museumwerf een lezing over het Statenjacht. Vanaf 13.30 uur vertelt statenjachtmedewerker van het eerste uur, Ton Fransen, over het schip.

Volledig scherm Met behulp van ladders en steigers wordt het onderschip van het Statenjacht onder handen genomen. © Ciska de Ruiter / Museumwerf Vreeswijk

Volledig scherm Cees Tims, technisch medewerker van De Utrecht, vervangt een kapotte plank in de romp. © Ciska de Ruiter / Museumwerf Vreeswijk

Volledig scherm Het Statenjacht, vlak nadat het schip maandag op de helling was getrokken. © Ciska de Ruiter