Statenjacht vaart naar Vreeswijk

Statenjacht De Utrecht vaart in oktober naar Museumwerf in Vreeswijk. Het schip komt daar voor onderhoud en reparatie. Maar ook om publiekelijk bewonderd te worden tijdens de themazondag op 8 oktober.

De Utrecht is een eikenhouten reconstructie van een 18e eeuws statenjacht en werd in 2003 in de Veilinghaven van Utrecht te water gelaten. Statenjachten werden van de zeventiende tot in de negentiende eeuw gebruikt voor het vervoer van hooggeplaatste personen zoals stads- en staatsbestuurders, mensen van adel, bevelhebbers van leger- en vloot, bestuurders van de VOC, en hun familie.

Comfortabel

De schepen waren rijkversierd en comfortabel ingericht. Ze waren indrukwekkend om te zien, wat ook de bedoeling was. Ze moesten de rijkdom en de hoge positie van de passagiers onderstrepen. Er zijn in totaal zo’n 200 statenjachten gebouwd.

De Utrecht is een reconstructie gemaakt op basis een bouwtekening uit 1746 van de destijds beroemde statenjachtbouwer Pieter van Zwijndrecht. Hoe het schip precies in elkaar stak en hoe het er daadwerkelijk uit zag is niet bekend. Dat stond niet op de bouwtekeningen en ook ontbreken er schilderijen of tekeningen van het Utrechts Statenjacht.

Deskundigen

Het uiterlijk en de constructie zijn daarom bepaald aan de hand van studies en adviezen van diverse deskundigen. Het Nieuwegeins Gildevaartcollege verzorgde de scholing. Saillant details is dat het eikenhout waaruit het schip is opgetrokken, afkomstig is van een voormalige VOC-plantage uit Denemarken. De zaden van de bomen, de eikels, kwamen uit Nederland.

Op zondag 8 oktober is er weer Themazondag bij Museumwerf Vreeswijk. Deze staat in het teken van het statenjacht, dat is opengesteld voor publiek. Enthousiaste bemanningsleden van De Utrecht staan klaar om het publiek rond te leiden.

Lezing

Bijzonder is dat de beroemde 18e eeuwse statenjachtbouwer Pieter Van Zwijndrecht ook aanwezig is in de persoon van nazaat Paul van Zwijndrecht. Hij bemant een stand met informatie over zijn voorvader. Wie meer wil weten kan zaterdag 14 oktober ook nog terecht bij een een lezing van de museumwerf over De Utrecht.