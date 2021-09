Statenlid JA21 kan geen passende woonruimte vinden, geeft zijn zetel op en keert terug naar de Achterhoek

Potjer schrijft in een verklaring dat zijn huurcontract in het najaar afloopt en hij ‘vanwege de situatie op de woningmarkt’ heeft besloten Utrecht de rug toe te keren. ,,De verhouding tussen prijs en kwaliteit van woningen in de provincie Utrecht is inmiddels helemaal stuk. Veel jonge Utrechters betalen 40-50 procent van hun netteloon aan huur of steken zich veel te diep in de schulden voor een veel te kleine woning.’’