Steden kunnen zich vanaf juni écht melden voor organisatie Songfestival 2020

Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

6:27 FC Utrecht neemt het vanavond thuis op tegen Vitesse in de heenwedstrijd in de finale van de play-offs om Europees voetbal. De wedstrijd in de Galgenwaard begint om 20.45 uur. Voorafgaand aan het duel kan op het plein voor het stadion een hapje en een drankje genuttigd worden. De Utrechters plaatsten zich voor de eindstrijd door in de halve finale zowel uit als thuis te winnen van Heracles (0-2 en 3-0). Vitesse rekende af met FC Groningen. De laatste keer dat FC Utrecht zich via de play-offs plaatste voor de Europa League was in 2017.