Steeds meer Sinterklaas-comités vervangen Zwarte Piet door lichter gekleurd exemplaar

Aanhouding was zó trauma­tisch voor ramkraker Coolblue, dat hij proces in vrijheid wil afwachten

17:43 Twee Utrechtse twintigers plegen een ramkraak op Coolblue in juli van dit jaar. Eén van de twee wordt tijdens zijn vlucht door de politie aangereden. Daar heeft hij zóveel last van dat zijn advocaat vandaag in de rechtbank eiste dat hij in vrijheid zijn zaak mag afwachten.