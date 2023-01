Steekincident bij slagerij in Overvecht

Fietser zwaarge­wond door ongeval in IJssel­stein, automobi­list rijdt door

Een fietser is maandagavond zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Baronieweg in IJsselstein. Het slachtoffer is een 26-jarige vrouw uit IJselstein. De automobilist is na het ongeval doorgereden.

17 januari