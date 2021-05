Stefania (18) uit Utrecht kreeg tien punten van Nederland: ‘Ik heb er geen woorden voor’

Volleybal­ler Mats Bleeker is tot tranen toe geroerd na afscheids­wed­strijd bij Taurus

22 mei Mats Bleeker speelde zaterdag na zes seizoenen zijn laatste duel voor eredivisionist Taurus. De libero maakt de overstap van de Houtense club naar Orion in Doetinchem, een ploeg uit de top 3. Bleeker heeft een bewogen seizoen achter de rug, vanwege corona en het overlijden van zijn moeder. ,,Vorig seizoen kon ik onbekommerd spelen. Als ik slecht speelde, dan was dat het belangrijkste in de wereld. Dit seizoen was dat anders.’’