Steigerbouw rondom de Domtoren nu goed zichtbaar

De steigers worden nu trapsgewijs opgebouwd, eerst aan de binnenkant, dan aan de buitenkant. Binnenin de lantaarn gaat dat tot het gewelf, aan de buitenkant nog iets verder. Van Engelenburg: ,,Tot net onder de 95 meter, zodat we het zicht op die hoogte wel vrij houden."



Al met al is de restauratie een dure klus. De kosten - een precies bedrag is nog onbekend - lopen in ieder geval in de miljoenen. Reclamedoeken op de steigers zouden een deel van de kosten kunnen dekken, maar dat is uit den boze. ,,Hoe zeg je dat netjes? Nee, dat doen we gewoon niet", bezweert Van Engelenburg. ,,Het is een oude dame en die moet je met respect behandelen."