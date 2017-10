Steigerbouwers Domtoren balanceren tussen hemel en aarde

Vissen keren terug in Blookervijver na drooglegging bij zoektocht Anne Faber

14:48 De vijver in het Blookerpark in Huis ter Heide zag er de afgelopen weken troosteloos uit. Geen water waar liefhebbers zo graag in vissen. Geen sierlijke fontein, waar de buurt zich zo sterk voor heeft gemaakt. Alleen het beeld van de vrouwelijke mythologische figuur Demeter, als stille getuige van wat zich allemaal heeft afgespeeld in haar vijver.