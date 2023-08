Stelen van camper door 57-jarige dakloze blijkt wanhoopsdaad: 180 uur taakstraf

Utrecht in 1911 Nu vliegen ze dagelijks over Utrecht heen, maar in 1911 was vliegmachi­ne ‘boven den Dom’ groot nieuws

Wie door de stad wandelt en af en toe naar boven kijkt, ziet er bij helder weer eigenlijk altijd wel een vliegen: een vliegtuig. In 1911 was zoiets nieuws en stond het in de krant.