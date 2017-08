'Stem op mij, want alle kinderen moeten het goed hebben!'

Andel Soree van Jeugd-Punt Stichtse Vecht maakte de namen bekend: Maria van der Valk (12) uit Maarssen, Rens Koene (11) uit Loenen aan de Vecht en Mijke Moons (10) uit Maarssen. Allen zijn het leerlingen uit één van de groepen acht van de basisscholen in Stichtse Vecht.

In de jury zat onder anderen wethouder jongerenwerk Linda van Dort, die in het ‘grotemensencollege’ van burgemeester en wethouders nauw samenwerkt met Marc Witteman, de échte burgemeester. Hij was het, die voor de zomervakantie leerlingen uit de groepen zeven opriep zich aan te melden voor de verkiezing. Dat hebben 24 kinderen gedaan.

Deftig

Quote Ik ben geadopteerd en weet als geen ander hoe belangrijk het is dat kinderen het goed hebben Maria van der Valk (12) De jury had het moeilijk met het maken van de voorselectie en de uiteindelijke keuze van de laatste drie, zei Andel Soree. De jury brak zich daarover het hoofd op niet zomaar een plek, zij deed dat in de deftige Maarssenzaal van het voormalige gemeentehuis Boom & Bosch in Breukelen. Een chique kamer met het woord ‘burgemeester’ in trotse, krullende letters op de deur geschreven.



Eén voor één moesten de jonge kandidaten daar vanmiddag op sollicitatiegesprek komen, terwijl de anderen op de gang zaten te wachten en op hun nagels beten. De zenuwen gierden er door de kelen van de kinderen. En niet minder trouwens, bij de moeders die hen begeleidden.

Vastberaden zijn ze allemaal. ,,Ik ben geboren in Oeganda,’’ zegt bijvoorbeeld Maria van der Valk. ,,Ik ben geadopteerd, en woon zodoende in Maarssen. Ik weet als geen ander hoe belangrijk het is dat kinderen het goed hebben, en dat ze zich verbonden kunnen voelen met andere kinderen. Dus daarom: stem op mij!’’

Volledig scherm Wie wordt de eerste kinderburgemeester van Stichtse Vecht? Van links naar rechts Maria, Rens en Mijke. © Marnix Schmidt

Meepraten

Haar concurrent Rens gaat zorgen voor speeltoestellen voor alle kinderen óveral in Stichtse Vecht. En Mijke, op haar beurt, gaat haar best doen voor een gemeente waarin kinderen niet meer worden gepest, en waar besluiten óver kinderen voortaan worden genomen mét kinderen.

Dat laatste is precies waar het om draait: de gemeente wil dat kinderen kunnen meepraten over wat belangrijk is voor kinderen. De kinderburgemeester gaat daarom met de burgemeester mee naar belangrijke gebeurtenissen voor kinderen, zoals de intocht van Sinterklaas. En als er iets speelt op school of op de sportclub dat de gemeente zou moeten weten, dan is het aan de kinderburgemeester daar aandacht voor te vragen.

,,We hebben nu drie kandidaten die goed kunnen verwoorden wat ze willen bereiken voor andere kinderen,’’ aldus Andel Soree namens de jury.

Verkiezingsdag

De komende weken gaan de kandidaat-kinderburgemeesters flyers uitdelen op school en bij familie en vrienden. De verkiezingsdag is dan op 20 september: heel Stichtse Vecht kan online stemmen op één van de drie kandidaten. De uitslag is een dag later.