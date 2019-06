Stem tramschutter Gökmen Tanis mag tijdens rechtszaak niet worden opgenomen

Waarom de rechtbank dit doet, wordt maandag bekendgemaakt. Er is wél toestemming om in de rechtszaal te filmen, maar als Tanis aan het woord komt, moet geluid worden weggedraaid.

Maandag is in de rechtbank van Utrecht de eerste rechtszaak tegen Gökem Tanis. Op 18 maart opende hij het vuur in een tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van meervoudige moord of doodslag met een terroristisch oogmerk.